توريد 2295 طن قمح لصوامع وشوّن محافظة قنا منذ بدء الموسم

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توريد 500 طن من محصول القمح للصوامع والشوّن بالمحافظة حتى اليوم، ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتى الآن 2295 طنًا، مؤكدًا متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

الاستلام بعد تحديد درجة النقاوة

قال الداودي، في بيان صحفي له اليوم، إنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية بعد تحديد درجة النقاوة ومن ثم تحديد سعر الأردب من خلال لجنة تضم ممثل من «التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الجهة المسوقة، الوزّان، وأمين العهدة»، مشيرًا إلى أن سعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 820 جنيهًا، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23 قيراط بلغ 810 جنيهًا، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 22.5 قيراط بلغ 800 جنيه، وذلك طبقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

أكد محافظ قنا، أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط، بالإضافة إلى صرف حافز توريد للمزارعين بقيمة 50 جنيهًا، وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيهًا لكل أردب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إجمالي المساحات المنزرعة

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن، موزعة على 4 صوامع معدنية بإجمالي سعة تخزينية 190 ألف طن، 8 شوّن بإجمالي سعة تخزينية 14 ألف طن - بنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن.