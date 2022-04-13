عاجل .. مصرع وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق «نجع حمادي - قنا» الصحراوي الغربي.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة الياباينة بطريق «نجع حمادي - قنا» الصحراوي الغربي.

6 سيارات إسعاف

وعلى الفور بحسب مرفق إسعاف قنا، دفع باكثر من 6 سيارات، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

وتبين من التحريات الأولية، أن السيارة كانت في اتجاهها إلى قنا، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة بسبب السرعة الزائدة، وانقلبت وأسفر ذلك عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

تسيير الحركة المرورية

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وكذلك لجنة من المرور، وجاري رفع التقرير النهائي، وتم تسيير حركة الطريق. وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.