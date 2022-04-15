إصابة طالبة باختناق في حريق نشب بمعهد ديني وامتد لماسورة غاز طبيعي بقنا

أصيبت طالبة باختناق في حريق نشب مساء اليوم الجمعة، بإحدى العمارات السكنية في المنطقة الأزهرية بجوار سيدي عبدالرحيم القنائي بقنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ من النجدة، بوجود حريق في المنطقة الأزهرية بجوار سيدي عبدالرحيم القنائي.

اشتعال النيران في أخشاب داخل معهد ديني بقنا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وجرت السيطرة عليه، وتبين من التحريات الأولية، أن الحريق سببه نشوب النيران في خشب «مشون» داخل معهد ديني، وامتدت لمواسير الغاز الطبيعي لأحد المنازل.

إصابة طالبة باختناق نتيجة الحريق ونقلها للمستشفى

وأسفر الحريق عن إصابة طالبة تدعى فاطمة الزهراء، باختناق، وجرى نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

وتجري قوات الحماية عمليات التبريد، وجار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.