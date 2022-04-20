الكنيسة تتأهب لقداس الجمعة العظيمة وعيد القيامة .. والحضور دون قيود

يحتفل الأقباط خلال الأيام الأربع المقبلة بمجمعة من الاحتفالات الكنسية المهمة، حيث يحتفل الأقباط غدا بخميس العهد، وبعد غد الجمعة العظيمة، ثم بعدها سبت النور، وتنتهي الاحتفالات بعيد القيامة، الذي يوافق الأحد 24 أبريل.

استعدادات الأقباط للجمعة العظيمة

وكشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه فيما يخص استعدادات الأقباط للجمعة العظيمة، أن الصلاة ستتم في كل الكنائس على مستوى الجمهورية، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

حضور كامل في قداس الجمعة العظيمة

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أغلب الكنائس على مستوى الجمهورية سيكون الحضور للاحتفال وإقامة قداس الجمعة العظيمة متاحا دون قيود في العدد، لكن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

الجمعة العظيمة

وأوضح القمص موسى إبراهيم، أن أبرز ما يميز يوم الجمعة العظيمة، أن هذا اليوم يتسم بأنه أطول يوم في السنة تقام فيه صلوات، حيث يمتد قداس الصلوات لما يقارب 12 ساعة مستمرة، أما خميس العهد فيتميز باستذكار تأسيس المسيح إلى أهم سر في الكنيسة وهو ما يسمى بالقداس، وهو ذكرى إقامة أول قداس في الكنيسة على يد السيد المسيح.

عيد القيامة

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنائس ستحتفل بعيد القيامة الأحد المقبل في جميع المحافظات، وسيحضر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداس عيد القيامة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

أسبوع الآلام

ويحتفل الأقباط في أسبوع الآلام بمجموعة من الاحتفالات المهمة، حيث يبدأ أسبوع الآلام بيوم أحد السعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة، ويتميز أسبوع الآلام بالروحانيات، حيث أنه أقدس 7 أيام في الديانة المسيحية، وذلك لأنها الأيام الأخيرة للسيد المسيح على الأرض.