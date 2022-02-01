«موديرنا» ثاني لقاح ضد كورونا يحصل على الموافقة الكاملة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الإثنين، على منح لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا الموافقة الكاملة للاستخدام، بعد مرور عام على حصول اللقاح على تصريح «الاستخدام الطارئ» ضد الفيروس، وكان ذلك في ديسمبر 2020.

وقالت مفوضة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية بالإنابة جانيت وودكوك، بعد منح لقاح مويرنا: «يمكن للعامة أن يطمئنوا إلى أن اللقاح يفي بمعايير الإدارة للسلامة والفعالية وجودة التصنيع المطلوبة لأي لقاح يعطي موافقة للاستخدام في أمريكا».

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وتم منح عدد من اللقاحات ضد كورونا تصريح «الاستخدام الطارئ» في بداية جائحة كورونا لاستخدامه خلال حالات الطوارئ، دون إكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ما يعني أن الموافقة الكاملة على اللقاح، تتم بعد إتمام المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وطلب الشركة المنتجة للقاح الحصول على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وفقا لما ذكرته «فرانس برس».

الموافقة تمت بعد مرحلة ثالثة من التجارب السريرية

أوضحت «وودكوك» أن موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على لقاح «موديرنا» خطوة هامة لمكافحة وباء كورونا، لافتة إلى أنه ثاني لقاح يحصل على الموافقة الكاملة بعد «فايزر».

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ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة والنهائية لاستخدام لقاح «موديرنا» للفئة العمرية 18 عاما فما فوق، وتتعلق الموافقة الكاملة بالجرعتين الأوليين من اللقاح، أما الجرعة المعززة من اللقاح لا يزال استخدامها في إطار السماح بالاستخدام الطارئ.

فوائد لقاح موديرنا تفوق مخاطره

أوضحت إدارة الغذاء والدواء أن التجارب السريرية لتحديد فعالية لقاح «موديرنا»، للحصول على الموافقة الكاملة، شملت 14 ألفا و287 متطوعا إضافة إلى 14 ألفا و164 آخرين تلقوا لقاحا وهميا، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لدى المشاركين في التجارب تمثلت في الإرهاق والصداع والألم في مكان الحقنة وآلام العضلات أو المفاصل وتضخم الغدد الليمفاوية والغثيان أو التقيؤ.

ونوهت إلى أنه من ضمن الآثار الجانبية أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما ظهرت لديهم زيادة في مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب والأنسجة المحيطة به بعد أخذ الجرعة الثانية، إلا أن إدارة الغذاء، أكدت أن فوائد اللقاح تفوق مخاطر التهاب عضلات القلب وغلافه لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

يذكر أن لقاح «فايزر» حصل على الموافقة الكاملة للاستخدام ضد كورونا من قبل إدارة الدواء والغذاء، في أغسطس 2020 وذلك للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق.