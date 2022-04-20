اتحاد الكرة يخاطب منتخبات أفريقيا لمواجهة مصر وديا قبل تصفيات كان 2023

علق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على نتائج قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، التي أُقيمت أمس الثلاثاء، وشهدت وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «لا تهاون بالمنافسين الثلاثة، سواء غينيا أو مالاوي أو إثيوبيا، وجميع المنتخبات الأفريقية تطورت بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية، لذلك منتخب مصر سيستعد بقوة للتصفيات التي ستنطلق خلال شهر يونيو المقبل».

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