حازم إمام: مدرب منتخب مصر القادم سيكون أجنبيا

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المدير الفني القادم للمنتخب الوطني، سيكون مدربًا أجنبيًا، مشيرًا إلى أن هناك إجماع ذلك من أعضاء الاتحاد، وذلك عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن القيادة الفنية للفراعنة.

وأوضح «إمام» في تصريحاته لبرنامج «ملعب أون» المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر: «المدرب القادم للمنتخب الوطني سيكون مدربًا أجنبيًا، ولقد عرضت، بشكل شخصي، اثنين من المدربين الأجانب على أعضاء اتحاد الكرة، خلال جلسة أمس».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن أمس الأحد، رحيل كيروش عن تدريب المنتخب الوطني، بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية، وعدم التأهل لكأس العالم قطر 2022.

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