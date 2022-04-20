أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. تصل لـ23 ساعة و6 دقائق (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم»، حيث تختلف مدة ساعات الصيام في رمضان حول العالم، والدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام وتنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي.

وأوضح التقرير، أنّ دولة فنلندا الأكثر في عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ 23 ساعة و5 دقائق، وبعدها السويد والنرويج وروسيا التي يبلغ عدد ساعات الصيام فيها 20 ساعة و45 دقيقة.

دولة جزر القمر الأقصر في عدد ساعات الصيام عربيا

وبحسب التقرير، يشكل الإسلام نسبة ليست كبيرة في فنلندا، حيث يبلغ عدد المسلمون تقريبا 100 ألف نسمة، ومع ذلك يحرصون على أداء جميع شعائر الدين ويعتبرون شهر رمضان فرصة للتكاتف والتعارف والتراحم، وتعد دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي الأقصر في عدد ساعات الصيام بين الدول العربية، حيث تبلغ ساعات الصيام 13 ساعة فقط.

معدل ساعات الصيام في الدول العربية

وتابع التقرير، أنّه في المقابل يصوم أهالي المغرب العربي «تونس، المغرب، الجزائر، والعراق»، فترة تصل إلى 15 ساعة ونصف، وتمتد إلى 16 ساعة بنهاية شهر رمضان، بينما يصل معدل ساعات الصيام في باقي الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا.

أقصر ساعات الصيام في العالم

وأتمّ التقرير، أنّ أقصر ساعات الصيام في العالم، يعيشها مسلمو مدينة أوشوايا في أقصى جنوب الأرجنتين على مقربة من القارة الجنوبية القطبية الجنوبية، إذا لا تتجاوز 11 ساعة.