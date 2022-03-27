موعد بداية شهر رمضان 2022.. عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول

ترتفع معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة على محركات البحث العالمية عن موعد بداية شهر رمضان 2022، الذي يعد أكثر شهور العام قدسية لدى المسلمين، حيث يحرص الكثيرون منهم على أداء الفروض في أوقاتها، وإخراج الصدقات، والزكاة، وتفصلنا عن شهر البركة أيام قليلة.

وتستعرض بوابة «الوطن» للقراء، موعد بداية شهر رمضان 2022 والعام الهجري 1443 سواء فلكيًا وفقًا للمعهد القومي للبحوث، أو شرعًا بحسب دار الإفتاء المصرية، في السطور التالية:

موعد بداية شهر رمضان 2022

وبحسب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية، الدكتور محمد جاد القاضي، فإنّ أول أيام شهر رمضان 1443 هــ، هو يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل.

أول أيام رمضان 1443 شرعًا

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك يوم الجمعة الموافق 1 أبريل، بعد صلاة العشاء، في حفل يذاع على الهواء مباشرة من مقر دار الإفتاء، للإعلان عن غرة الشهر الكريم، وبذلك يكون أول أيام الشهر المعظم إما السبت أو الأحد 2 أو 3 أبريل.

عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم، جاء أطول أيام من حيث عدد ساعات الصيام هو يوم الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان، حيث تصل مدة ساعات الصوم إلى 15 ساعة و15 دقيقة، بينما الأقل من حيث عدد الساعات هو يوم السبت 2 أبريل الأول من رمضان، حيث يكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

موعد عيد الفطر 2022

ويتوقع معهد البحوث الفلكية، أن يكون شهر رمضان 1443 – 2022 لهذا العام كاملا، أي 30 يومًا، وبذلك يكون الأحد الموافق 1 مايو المقبل، هو المتمم لشهر رمضان، بينما يكون الإثنين الموافق 2 مايو 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

أما دار الإفتاء، فتستطلع هلال شهر شوال يوم السبت الموافق 30 أبريل، وتعلن على الهواء مباشرة رؤية الهلال من عدمه بعد صلاة العشاء.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق، ضوابط صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل، وهي ذات ضوابط العام الماضي، وتتمثل في الالتزام بالتباعد بين المصلين، وارتداء الكمامات داخل المسجد وخلال أداء الصلوات، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي.