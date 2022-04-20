عاجل.. هروب 500 مسلم روهينجي من مركز احتجاز في ماليزيا

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في بنأ عاجل، منذ قليل، فرار نحو 500 لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة «مواطنو ميانمار»، من مركز للاحتجاز في ولاية بينانغ الماليزية بشمال البلاد.

ونقلت الشبكة عن السلطات الماليزية، قيام 528 شخصا من مسلمي الروهينجيا بالفرار، بعد ما كسروا بابا مغلقا في مركز احتجاز مؤقت بولاية بينانغ في شمال البلاد.

إعادة احتجاز 362 من الفارين

وأوضحت السلطات الماليزية أن أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية انتشروا في البلاد وتمكنوا من إعادة احتجاز 362 من الفارين، وما زال البحث جاريا عن البقية دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الهروب.

وقال محمد شهيلي محمد زين، قائد شرطة ولاية بينانغ، لوسائل إعلام محلية، إن 6 محتجزين من مسلمي الروهينجا، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور طريق سريع، مشيرا إلى أن الضحايا رجلان وامرأتان وصبي وفتاة.