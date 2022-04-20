أرخص أسعار المراوح في صيف 2022.. تبدأ من 210 جنيهات

مع اقتراب فصل الصيف، تزايد البحث عن أسعار المراوح على موقع البحث العالمي «جوجل»، إذ يرغب الكثير من المواطنين، معرفة أسعار المراوح لصيف 2022، خاصة بعد تباين قيمة عدد كبير من الأجهزة الكهربائية في الفترة الأخيرة، لهذا يبحث الجميع عن أرخص أسعار المراوح.

طقس حار في صيف 2022

ويأتي ذلك بعد تحذيرات عديدة أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ ذكرت أن حالة الطقس في عام 2022، لن تختلف كثيرا عن أوضاع الصيف الماضي الذي شهد ارتفاعات كثيرة في درجات الحرارة، وأكثر من كتلة هوائية شديدة الحرارة تمر على جميع أنحاء البلاد لأيام طويلة، لذا فأن المراوح والتكيفات هي الوسيلة الوحيدة للتغلب بعض الشيء على هذه الأجواء شديدة الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، تقدم «الوطن» لمتابعيها، في إطار ما تنشره من خدمات عديدة، أسعار المراوح بكل أنواعها الموجودة فى المحلات التجارية بالأسواق المصرية استعدادًا لصيف 2022، وخاصة أرخص أسعار المراوح.

أرخص أسعار المراوح

- وصل سعر بيع مروحة السقف من نوع توشيبا 450 جنيهًا.

- سجل سعر بيع مروحة ستاند توشيبا 530 جنيهًا.

- سجل سعر بيع مراوحة توشيبا كاريوكا 470 جنيهًا.

- سجل سعر بيع مراوحة توشيبا للحائط 500 جنيه.

- سجل سعر بيع مروحة سقف من ماركة فريش 310 جنيهات.

- بلغ سعر مروحة ستاند فريش 490 جنيهًا.

- سجل سعر بيع مروحة سقف مودرن هوم 280 جنيهًا.

- بلغ سعر مروحة ستاند مودرن هوم 250 جنيهًا.

- بلغ سعر مروحة سقف من نوع ناشيونال 210 جنيهات.

- وصل سعر مروحة تورنيدو استاند 700 جنيه.

- سجل سعر بيع مروحة سقف توريندو 449 جنيهًا.

- سجل سعر بيع مروحة سقف من ماركة آتا 255 جنيهًا.

- سعر بيع مروحة سقف من جنرال تك 374 جنيهًا.

- سعر بيع مروحة ديسك من ماركة فريش 369 جنيهًا.