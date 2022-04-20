آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022.. الحق قبل الغرامة

مع حلول موعد السداد منتصف الشهر الجاري، يتسائل كثير من المواطنين عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، إذ طالبت الشركة المصرية للاتصالات we، المستخدمين بالسداد قبل هذا الموعد، حتى لا يتعرضون لانقطاع الخدمة والغرامة، بعد تحويل الخط إلى استقبال فقط، ما يترتب عليه انقطاع الإنترنت عن منازلهم.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، هو يوم 15 مايو المقبل، وتتضمن فاتورة هذا الشهر محاسبة العملاء عن فترة استهلاك شهور يناير وفبراير ومارس 2022، وفي حال تخلف العميل عن السداد قبل الموعد المقرر والمعلن عنه، تلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير، ووقف الخدمة عن الخط الأرضي.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي للشهر الجاري، من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، أو من خلال الضغط هنــا.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

بعد إعلامك بـ آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، نقدم لك الخطوات اللازمة لدفع الفاتورة إلكترونيا:

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة، والضغط على الخدمات، ثم الاستعلام عن فاتورة الأرضي.

- ادخل بيانات الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي، التي تشمل كود المنطقة، ورقم الهاتف الأرضي.

- انقر على خيار «اظهر الفواتير»، لتظهر لك جميع الفواتير المستحقة.

- إذا أردت الدفع أونلاين، يمكنك الضغط على خيار سداد الفواتير، واختيار طريقة الدفع.

طرق سداد الفاتورة

- يمكنك دفع الفاتورة عن طريق أقرب سنترال تابع للشركة المصرية للاتصالات.

- تتيح الشركة دفع الفاتورة من خلال ماكينة فوري، أو عبر المحافظ الإلكترونية، مثل: فودافون كاش واتصالات كاش.

- يمكنك سداد فاتورة التليفون عن طريق الموقع الإلكتروني، باستخدام الفيزا كارد أو الماستر كارد.