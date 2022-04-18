يبحث الكثيرون خلال الفترة الحالية، عن رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، خاصة أننا تخطينا النصف الثاني من شهر أبريل، الأمر الذي يستوجب دفع الفاتورة حتى لا تتعرض للغرامة، أو فصل الخدمة.

وفي هذا الصدد، يعرض بوابة «الوطن» في إطار الإجابة على التساؤلات التي يبحث عنها المواطنين، رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، وذلك بالتزامن مع حلول موعد سداد الفاتورة، وفق المعلن من الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، التي تؤكد على عملائها ضرورة دفع الفواتير في مواعيدها، حتى لا تتعرض لوقف الخدمة أو غرامة تأخير السداد، التي جاءت كالتالي:

رابط دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2022

ويمكن للباحثين عن رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، يمكن الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، أو من خلال الضغط هنــا.

خطوات دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2022

بعد الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، يتم الضغط على الخدمات، ويتم بعدها الضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة الأرضي.

سيطلب منك ادخال بيانات الفاتورة والخاصة بالخط الأرضي، وهي كالآتي: كود المنطقة، ورقم الهاتف الأرضي.

يتم بعدها الضغط على أيقونة «اظهر الفواتير».

ستظهر بعدها قيمة جميع الفواتير المستحقة على المستخدم وما يجب عليه دفعه من رسوم وأموال لاستمرار خدمات الخط الأرضي.

ويمكن بعد ظهور الفواتير يمكن اختيار سداد الفواتير أونلاين من خلال كلمة سداد واختيار طريقة الدفع.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وهناك عدة طرق للسداد المبالغ المستحقة إلكترونيًا، من خلال اختيار أيقونة الدفع، واختيار الطريقة المناسبة للمستعلم، إما ببطاقة الائتمان أو الفيزا.

وهناك طريقة أخرى وهي دفع فاتورة التليفون الأرضي، عبر شركات التحصيل والدفع المختلفة مثل «أمان، وفوري، ومصاري».