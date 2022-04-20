يبحث أهالي عروس البحر المتوسط عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان في محافظة الإسكندرية، وذلك استعدادا لتجهيز وتناول وجبة الإفطار في موعدها، خاصة بعد التغيير اليومى لهذا الموعد، وكذلك في ظل اختلاف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، بل ومن مركز لآخر داخل نفس المحافظة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان في محافظة الإسكندرية

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها خلال شهر رمضان.

وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:32 مساءً، إذ يتأخر الموعد دقيقة يوميًا خلال الشهر الكريم، وذلك وفقا لإمساكية رمضان 2022، والتي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم 19 رمضان في الإسكندرية كالتالي:

- أذان الفجر الساعة 3:54 صباحًا.

- الشروق الساعة 5:27 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:59 مساءً.

- أذان العصر الساعة 3:36 مساءً، ويثبت هذا الموعد منذ عدة أيام عن هذا التوقيت.

- أذان المغرب الساعة 6:32 مساءً.

- أذان العشاء الساعة 7:55 مساءً، ثم يؤدي المسلمون صلاة التراويح في المساجد، والتي تشهد تزاحما كبيرًا حرصا على أداء الصلوات في مواعيدها والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل.