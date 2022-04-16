أسعار عروض مصيف 2022 لأبناء سوهاج.. الإسكندرية الأولى والغردقة الأقرب

تنشط عروض شركات السياحة في محافظة سوهاج للمصايف، مع بداية فصل الصيف، وكذلك خلال فترات الأعياد والمناسبات، خاصة عيد الفطر المبارك، حيث يستغل العديد من مواطني محافظة سوهاج العطلات الرسمية والمناسبات للسفر إلى المصايف، نظراً لكون المحافظة تفتقد لمتنفس ساحلي.

الأسكندرية أهم المصايف المفضلة لمواطني سوهاج

ولعل من أهم المصايف المفضلة لمواطني محافظة سوهاج، مدينة الإسكندرية، التي تحافظ على صدارة المصايف للمواطن السوهاجي منذ سنوات، رغم أنها تبعد عن محافظة سوهاج من 11 إلى 12 ساعة بالقطار.

وببلغ سعر تذكرة القطار من سوهاج إلى الإسكندرية، وفقاً للتطبيق الرسمي لهيئة السكك الحديدية، 235 جنيهاً للدرجة الأولى، و205 جنيهات للدرجة الأولى المكيفة، و70 جنيهاً للقطار الروسي، بينما تبلغ سعر تذكرة الأتوبيس 270 جنيهاً.

مجموعات التواصل للحصول على شقة بالإسكندرية

ويمتلك العديد من أبناء سوهاج شقق سكنية في محافظة الإسكندرية، يطلقون عليها اسم «شقة المصيف»، وعادةً ما يتناوب عليها أفراد العائلة أو أصدقائهم وجيرانهم، طوال فترة الصيف، كما يقوم البعض بتأجير شققهم خلال فترات عدم استخدامهم لها.

ويلجأ البعض إلى تأجير شقة بمحافظة الإسكندرية، من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو «تيليجرام» أو «واتساب» الخاصة بمحافظة سوهاج، مثل صفحات «سوهاجيات بالخير»، و«عشان متدوخش في سوهاج»، حيث تعرض هذه الصفحات بعض الصور للشقق المعروضة للإيجار في الإسكندرية، والأسعار التي تبدأ من 300 إلى 3 آلاف جنيه لليلة الواحدة، بحسب موقع الشقة ووفقاً للمنطقة، والقرب والبعد من شاطىء البحر.

الغردقة ثاني اختيارات المصيف لأبناء سوهاج

وتأتي مدينة الغردقة، على ساحل البحر الأحمر، في المرتبة الثانية بالنسبة لاختيارات المصايف لأبناء محافظة سوهاج، على الرغم من قرب المسافة بين مختلف المدن في سوهاج ومدينة الغردقة، الواقعة شرق محافظة سوهاج، حيث تتراوح مسافة السفر بين 4 و5 ساعات.

أسعار عروض مصيف 2022 لأبناء سوهاج

وتبدأ عروض الرحلات بشركات السياحة في محافظة سوهاج لعيد الفطر المبارك، وخلال صيف 2022، في رحلات تستمر لمدة 4 أيام و3 ليالي في عدد من القرى السياحية بمدينة الغردقة، من 1700 جنيه للفرد الواحد، فى رحلة عيد الفطر المبارك، و1050 جنيهاً للفرد الواحد في رحلة شم النسيم، وصولاً إلى 1850 جنيهاً للفرد الواحد في رحلات الصيف، التي يبدأ الحجز بها عقب عيد الفطر مباشرةً.

الأسعار تشمل الانتقالات والوجبات

وتختلف الأسعار وفقاً لمستوى القرية السياحية، وعدد النجوم التي حصلت عليها، بالإضافة إلى موقعها في محافظة البحر الأحمر، سواء الجونة أو سهل حشيش أو الغردقة، وتشمل الرحلة الانتقالات من وإلى محافظة سوهاج، ووجبات الإفطار والغداء والعشاء ووجبات خفيفة.

مرسى مطروح وشرم الشيخ الأقل إقبالاً

ويتجه البعض من أبناء محافظة سوهاج إلى مدينة مرسى مطروح على البحر المتوسط، أو مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في محافظة جنوب سيناء، وعادةً ما تكون هذه الرحلات فردية، وليست عبر شركات السياحة، أو عن طريق المؤسسات الحكومية، التي توفر خدمة المصيف لمنتسبيها، فضلاً عن عدم وجود مواصلات مباشرة إليها، عبر القطار أو الأتوبيس.