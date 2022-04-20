معلمة تذّنب الطلبة لساعتين بالإسماعيلية.. و«التعليم» توقفها عن العمل

كشف بعض أولياء الأمور في محافظة الإسماعيلية، عن واقعة شهدتها مدرسة 24 أكتوبر للغات أمس، بشأن قيام معلمة بالمرحلة الابتدائية بـ«تذنيب» الأطفال لمدة ساعتين.

وقالت والدة إحدى الطالبات في المدرسة بالإسماعيلية، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إن معلمة بالصف الرابع قامت بتذنيب الفصل بالكامل على مدتين متتاليتين.

تصرف المعلمة أثر على نفسية الأطفال

وأضافت «حاول بعض المدرسين التدخل لجعلها تتوقف عن تذنيب الأطفال إلا أنها لم تستمع لطلباتهم وتمادت في تذنيب الأطفال»، مشيرة إلى أنها أثرت على الأطفال وحالتهم النفيسة.

وتفاعل عدد كبير من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي تم تداوله مستنكرين فعل المعلمة خاصة في شهر رمضان المبارك ووجود بعض الطلبة الصائمين.

وتداول بعض أولياء الأمور وقائع مشابهة لنفس المعلمة، مطالبين تدخل مديرية التربية والتعليم في الواقعة ومحاسبة المعلمة على تصرفاتها.

تدخل مديرية تعليم الإسماعيلية

وقال الدكتور طه عجلان مدير مديرية التعليم في محافظة الإسماعيلية، إنه قرر إيقاف المعلمة وإحالتها إلى التحقيق في الواقعة لحين الوصول إلى حقيقة الأمر بالكامل.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية تابعت منشور تم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وتم التواصل مع المدرسة لبدء التحقيق فيه.

وأشار «عجلان» إلى أنه تم نقل المعلمة إلى مقر إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، مشيرا إلى أنه كلف لجنة تضم الشئون القانونية ومدير إدارة المدارس الرسمية ومدير إدارة شمال الإسماعيلية لبحث الواقعة وإجراء التحقيقات اللازمة.