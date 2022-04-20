عاجل .. الحكومة توافق على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابع لها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤول ملف تقنين الكنائس، ومسؤولي الجهات المعنية.

تقنين أوضاع الكنائس

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته في 4 يناير الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

وبناء عليه، وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابع، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابع.

تهنئة للمصريين الأقباط بعيد القيامة

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التهنئة للمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.