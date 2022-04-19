رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وإيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي، ومحمد عامر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي.

توفير مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يجري عقدها لمتابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة في الأسواق على مستوى الجمهورية، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين منها، والتأكد من وجود مخزون لتلك السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، بكميات تكفي استهلاك مدد آمنة، وذلك في ظل ما نشهده من تطورات وتداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء، الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها، بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط 6 أشهر، منوهاً كذلك إلى جهود التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لإتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توفير مستلزمات الإنتاج وإتاحتها للقطاع الخاص

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض جهود توفير مختلف مستلزمات الإنتاج، وما يجري من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة وجهات الدولة في هذا الصدد، بما يضمن إتاحة تلك المستلزمات، لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، ومواكبة لخطط الدولة الخاصة بزيادة الإنتاج.