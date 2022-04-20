تحذيرات من ركود اقتصادي في بريطانيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية

نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، تحذيرات من ركود اقتصادي في بريطانيا هذا الصيف، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

ركود في الاقتصاد البريطاني

وقال خبراء، إنّ الاقتصاد البريطاني عرضة لخطر متزايد من الوقوع في ركود صيفي، وسط أكبر ضغط على دخول الأسر منذ منتصف الخمسينيات، حيث يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين.

الناتج المحلي البريطاني مهدد بالانخفاض

وأضاف الخبراء، أنّ الضربة المزدوجة من تباطؤ النمو بعد الإغلاق وارتفاع تكاليف المعيشة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قد يؤدي بدوره إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وهو تعريف العطلة، بعد أداء نمو أضعف من المتوقع في فبراير.

ومع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عام 1992 الشهر الماضي، قال خبراء إنّ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يسير الآن على المسار الصحيح للنمو، بنحو 1% في الربع الأول من عام 2022 قبل الانزلاق، عكس هذا الصيف.