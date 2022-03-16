الرئيس الأوكراني لـ«الكونجرس»: «العالم فشل في حمايتنا من الغزو الروسي»

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ المجتمع الدولي لم ينجح في حماية بلاده من «الغزو الروسي»، مقترحا أن تفرض واشنطن عقوبات على جميع الساسة في روسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، والتي نقلتها قناة «العربية»: «نثمّن التزام الرئيس بايدن بمساعدة بلادنا عسكريا».

زيلينسكي يلقي كلمة أمام الكنيست الأسبوع المقبل

ودعا البيت الأبيض أول أمس، الرئيس الأوكراني، لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، بشان الأزمة الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي، ومن المقرر أن يلقي «زيلينسكي»، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل.