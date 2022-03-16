رئيس التحرير

محمود مسلم

الرئيس الأوكراني لـ«الكونجرس»: «العالم فشل في حمايتنا من الغزو الروسي»

كتب:

سحر المكاوى
03:33 م | الأربعاء 16 مارس 2022
رئيس أوكرانيا

رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ المجتمع الدولي لم ينجح في حماية بلاده من «الغزو الروسي»، مقترحا أن تفرض واشنطن عقوبات على جميع الساسة في روسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، والتي نقلتها قناة «العربية»: «نثمّن التزام الرئيس بايدن بمساعدة بلادنا عسكريا».

زيلينسكي يلقي كلمة أمام الكنيست الأسبوع المقبل

ودعا البيت الأبيض أول أمس، الرئيس الأوكراني، لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، بشان الأزمة الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي، ومن المقرر أن يلقي «زيلينسكي»، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

اقرأ المزيد:

عاجل.. البيت الأبيض يدعو رئيس أوكرانيا لإلقاء خطاب أمام الكونجرس

بوتين يبحث العملية العسكرية في أوكرانيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس أوكرانيا: هدف المفاوضات مع روسيا يتمثل في ترتيب لقاء مع بوتين

رئيس أوكرانيا يلتقط صور سيلفي مع المصابين في أحد مستشفيات كييف
بقلم سحر المكاوى