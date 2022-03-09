الأمم المتحدة: 500 مدني على الأقل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في آخر تحديث له اليوم، إن 516 مدنيا على الأقل، قتلوا في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا غزوها في 24 فبراير.

أغلب الضحايا لقوا مصرعهم بسبب متفجرات ذات تأثير واسع النطاق

وتعد هذه زيادة قدرها 42 حالة وفاة، مقارنة بالتحديث السابق أمس الأول، وقالت الأمم المتحدة، إن نحو 908 مدنيين أصيبوا بجروح، وقالت الأمم المتحدة، إن معظم الضحايا المدنيين الذين جرى تسجيلهم نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة، وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، والضربات الصاروخية والجوية.

وأضافت أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، خاصة في الأراضي التى تسيطر عليها الحكومة، خاصة في الأيام الأخيرة، إذ تأخر استلام المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير في انتظار تأكيد.

وقالت الأمم المتحدة إن الزيادة في الأرقام مقارنة بالرقم السابق لا ينبغي أن تُعزى إلى الخسائر المدنية التي حدثت في 8 مارس فقط، إذ أكد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال اليوم أيضًا، الخسائر التي حدثت في الأيام السابقة.

سلطات ماريوبول: قصف روسي يصيب مستشفى للأطفال

من جهة أخرى، قالت السلطات في ماريوبول الاوكرانية إن هناك مستشفى للأطفال دمرته القوات الروسية بإلقاء عدة قنابل على المبنى، وقال مجلس المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا في بيان إن الدمار هائل، مضيفًا أن عدد الضحايا غير معروف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأطفال كانوا تحت حطام المستشفى، وذلك أثناء مشاركته لقطات من الأنقاض على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف أن رفض الغرب فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يرقى إلى مستوى تجاهل الإرهاب.