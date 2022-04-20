دار الإفتاء تكشف عن شروط الحوار الزوجي الناجح.. بينها فهم دوافع الشريك

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شروط الحوار الناجح بين الزوجين، وذلك ليعيش الزوجان حياة مستقرة وناجحة، وذلك إذا طبق كلا الزوجين هذه الشروط الثلاث.

شروط الحوار الزوجي الناجح

ووضعت دار الإفتاء ثلاثة شروط للحوار الزوجي الناجح، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

1ـ أن تفهم مراد شريك حياتك كما يريد لا كما تريد، من دون أحكام مسبقة.

2ـ أن تتفهم دوافع شريك حياتك، وبواعثه فيما يقول ويفعل.

3ـ أن تتفاهم مع شريك حياتك، حتى لا تخرج من الحوار إلا بقدر مشترك، ولو مع اختلافكما؟

سنن التعامل مع الزوجة

وكانت دار الإفتاء قد بينت في منشور سابق عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 11 سُنة للتعامل مع الزوجة، وهذه السنن هي الوثوق بالزوجة وعدم تخوينها، وملاطفتها والشرب من موضع فمها، والاغتسال معها من إناء واحد، وإكرام أهلها وصديقتها، والاهتمام بها في أزمتها ورقيتها في مرضها، الاتكاء في حجرها، واصطحابها في السفر، مواساة الزوجة ومسح دموعها إذا بكت، ويشكرها على ما تقدمه، وإظهار الاهتمام بها في وقت الحيض، وإظهار التمسك بها.

سنن النبي في التعامل مع زوجاته

وأكدت دار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع زوجاته، حيث استعرضت دار الإفتاء مجموعة من الأحاديث الصحيحة عن النبي، التي توضح تعامله مع زوجاته، ومن هذه الأحاديث ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه».