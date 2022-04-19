تأجيل إطلاع «الإفتاء» على قضية ازدراء الأديان لـ16 مايو

قال المستشار أحمد عبده ماهر، المحامي بالنقض، إنه تم تأجيل الإطلاع من دار الإفتاء للنظر في قضيته بتهمة ازدراء الأديان بسبب تأليف كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة» الصادر عن دار المعارف، موضحا أن القضية قد تم تحويلها إلى دار الإفتاء بعد أن رفض الرئيس السيسي التصديق على الحكم بالحبس 5 سنوات بعدة تهم على رأسها ازدراء الأديان في فبراير 2022.

تهمة ازدراء الأديان

وأوضح أحمد عبده ماهر في تصريحات لـ«الوطن»: «تم تأجيل إطلاع دار الإفتاء إلى يوم 16 مايو المقبل، ومن المفترض أن تطلع دار الإفتاء على كتاب إضلال الأمة بفقه الأئمة، لتدلي بدلوها في إذا ما كان الكتاب يتضمن أي مما نسب إلي من تهم أم لا».

6 تهم بسبب الكتاب

وأضاف أحمد عبده ماهر: «تم توجيه 6 تهم لي بسبب الكتاب وهي؛ استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة، إثارة الفتنة، تحقير وازدراء الدين الإسلامى، الطعن في السنة، التشكيك في العقيدة، الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم».

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وواصل الباحث الإسلامي: «الكتاب لا يحتوي أي كلمة واحدة مسيئة للدين، والكتاب موجود ومتاح في مكتبات دار المعارف وأتحدى أي شخص يستخرج منه كلمة واحدة ضد الإسلام، وإنما يتناول عبر 432 صفحة تفنيد فكر الفقهاء، ونصوص تراثية وردت في كتب الحديث والفقه التي نقلها الأئمة الأربعة».

وأشار إلى أن الكتاب يهدف إلى الخروج من شرنقة الطرق الفكرية العقيمة التي أوردتنا موارد الإشراك بالله بلا دراية منا، إلى فقد أسلمت الأمة قيادها الفكري لحفنة من المجتهدين القدماء، ويا ليت فكرهم وصلنا نقيا خاليا من المدسوسات، لكن تراثنا كله وصلنا ملوثا بما يستحيل أن يكون منه، مؤكدا أن فكر المشايخ تسبب في إلحاد الكثير من الشباب وتطوع كثيرون في الجماعات الجهادية المسلحة الإرهابية بسبب تداول العديد من الخرافات باعتبارها صميم الدين.