رغم تحذيرات روسيا ..البرلمان الفنلندي يناقش الانضمام إلى حلف «الناتو»

رغم تحذيرات روسيا، لكل من فنلندا والسويد من نتائج انضمامهما إلى حلف الناتو، افتتح البرلمان الفنلندي نقاشا حول الحصول على عضوية الناتو بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الدعم السياسي والعام للانضمام إلى التحالف العسكري، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

رئيسة وزراء فنلندا: القرار سوف يتخذ بسرعة كبيرة

وقالت رئيسة وزراء فنلندا «سانا مارين»، إن بلادها ستقرر بسرعة كبيرة في غضون أسابيع ما إذا كانت ستتقدم بطلب العضوية، وذلك بعد تلقي المشرعون الفنلنديون الأسبوع الماضي كتابًا أبيض بتكليف من الحكومة لتقييم الآثار المترتبة على عضوية الناتو.

فنلندا لا تتمتع بأي ضمانات أمنية من الحلف

ولم يقدم التقرير توصيات لكنه شدد على أنه بدون عضوية الناتو، لا تتمتع فنلندا بأي ضمانات أمنية على الرغم من كونها شريكًا حاليًا في الحلف، وقال التقرير إن التأثير الرادع على دفاع فنلندا سيكون أكبر بكثير كعضو في الناتو.

وأفادت وسائل الإعلام الفنلندية أن نحو نصف أعضاء البرلمان الفنلنديين البالغ عددهم 200 نائب يؤيدون عضوية الناتو ، بينما يعارضها حوالي 12عضوا.

يذكر أن الحكومة السويدية تناقش أيضا ما إذا كانت ستقدم عرض عضوية انضمام إلى حلف الناتو، وكانت روسيا قد حذرت البلدين من الانضمام للحلف، وأضافت أن ذلك يغير وضع أوروبا الجيوسياسي، وجاء تحذير المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا ، التي أدلت بتلك التصريحات على قناة روسيا 24 التلفزيونية قبيل بدء النواب الفنلنديون مناقشة قضية الناتو رسميًا.

وكان دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، حذر من أنه إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو، فسيتعين على روسيا تعزيز دفاعاتها في منطقة بحر البلطيق، بما في ذلك من خلال نشر أسلحة نووية.