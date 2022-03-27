فنلندا تتخلى عن حلم الانضمام إلى «الناتو» خوفا من تكرار سيناريو كييف

يبدو أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أتت ثمارها الحقيقة لدى روسيا التي بدأتها لرغبتها في إنهاء التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدود روسيا، ويتضح ذلك في عدول فنلندا الدولة الحدودية مع روسيا عن قرارها بشأن انضمامها إلى الحلف.

فنلندا تتخلى عن الانضمام لـ«الناتو»

وأعلنت فنلندا، أنها لن تجرؤ على اتخاذ تلك الخطوة، والتقدم بطلب الالتحاق إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حتى لا يتكرر سيناريو كييف، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبرر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، تراجع بلاده عن حلمها القديم في الانضمام إلى حلف الناتو، موضحا أنه في حال تقدمت هلسنكي بطلب الانضمام ذلك، قد تتعرض إلى هجمات سيبرانية ضخمة، أو عملية عسكرية مماثلة كتلك التي تحدث في أوكرانيا حاليا، وفقا لتصريحاته.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد حذرت موسكو فنلندا التي تتشارك معها الحدود بمسافة 1430 كيلومترا، من محاولات استفزازها بهذا الشأن الذي قد يؤدي إلى تهديد أمن واستقرار روسيا، مهددة إياها بعواقب عسكرية وخيمة.

62% من الشعب الفنلندي يرغب في الانضمام إلى الناتو

وفي السياق ذاته، تأتي تلك التصريحات لفنلندا، في الوقت الذي تزايدت فيه المطالب الشعبية في البلاد بشأن رغبتهم في انضمامهم إلى حلف شمال الأطلسي، حيث أظهر استطلاع للرأي أن 62% من المواطنين الفنلنديين يرغبون في الانضمام إلى الناتو بزيادة 9% عن آخر استطلاع أجري في بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وفي وقت سابق، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كلا من فنلندا والسويد، في حال تقدما بأي طلبات للالتحاق إلى حلف شمال الأطلسي، مشددة على أنهما لا يحق لهما بناء أمنهما على حساب الدول الأخرى.

وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وذلك بهدف حماية حدودها وأمنها القوميين، وانتهاء التمدد الشرقي لحلف الناتو.