عاجل.. فنلندا تطرد دبلوماسيين من روسيا وتوقف تأشيرة الثالث بسبب الحرب

أعلنت فنلندا أنها ستطرد دبلوماسيين إثنين من روسيا، وستوقف منح تأشيرة لثالث، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا المشتعلة منذ الرابع والعشرين فبراير الماضي، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

فنلندا تستخرج الاحتياطي النفطي لديها

وبحسب «سكاي نيوز»، أكدت فنلندا أنها ستُخرج 369 ألف برميل نفط من إمدادات الطوارئ لتوزيعها في السوق المحلية، وذلك عقب فرض الغرب مزيد من العقوبات على روسيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت موسكو، حذرت الدول الغربية التي تقوم بطرد دبلوماسييها من تلك التصرفات، واصفة الأمر بأنه حرب سياسية وإعلامية ضدها، متوعدة بردود مناسبة في أقرب وقت، بحسب قناة «العربية».