فنلندا: ندرس الانضمام لـ«الناتو».. والعلاقات مع روسيا لن تعود بسهولة

قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، إنه سيكون على بلادها اتخاذ قرار خلال هذا الربيع بشأن العضوية في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، موضحة أن الحكومة الفنلندية والبرلمان أجريا تقييما يتعلق بكل إيجابيات وسلبيات العضوية في الحلف العسكري الكبير.

رئيسة وزارءا فنلندا: نجري تقيما شاملا حول عضوية الناتو

وقالت رئيسة وزارءا فنلندا، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، إن بلادها أمام خيارين: إما العضوية في الحلف أو عدم العضوية، ولكل اختيار منهما عواقب، مؤكدة أن فنلندا بحاجة إلى تقييم شامل لجميع الآثار قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى بالنسبة لأي قرار سيجري اتخاذه.

وكان رئيس فنلندا سولي نينيستو، صرح من قبل بأن مسألة انضمام بلاده لحلف الناتو، من شأنه أن يتسبب في مزيد من تفاقم الأوضاع داخل قارة أوروبا، وذلك تزامنا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

رئيسة وزاراء فنلندا: علاقتنا مع روسيا تغيرت بشكل لا رجعة فيه

وشددت رئيسة وزارءا فنلندا، على أنه لا بد أن تراعي فنلندا هدفها من خلال ضمان أمنها وأمن الفنلنديين في جميع المواقف، مؤكدة أن علاقتها بروسيا التي تجاورها تغيرت بشكل لا رجعة فيه.

وذكرت أن هذا التغير حدث بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فجر يوم الخميس الرابع والعشرين من فبراير.

وشددت على أن استعادة الثقة في العلاقات بين البلدين يحتاج كثيرا من الوقت والعمل، على حد قولها.

أزمة تمدد حلف الأطلنطي والمخاوف الروسية

جدير بالذكر أن توسع حلف الناتو في أوروبا كان السبب الرئيسي في بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وأكدت موسكو أنها لن تسمح بتمدد الحلف وانضمام كييف له.

وتعتبر روسيا أن تمدد حلف الناتو خاصة في دول أوروبا الشرقية خطرا كبيرا على أمن موسكو القومي، وتتمسك في الوقت الحالي باستبعاد أوكرانيا تماما فكرة انضمامها للحلف.