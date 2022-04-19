قانون السفر بالسكك الحديدية أمام «النواب».. عقوبة جديدة للباعة الجائلين

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة آمال رزق الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1999 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، إلى اللجان المختصة.

وصرحت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يأتي للحفاظ على جهود الدولة المبذولة بشأن خطوط المترو الجديدة، وأيضا القطارات الجديدة للسكك الحديدية، وما تبذله الدولة من أجل رفعة وسمو هذا المرفق المهم والحيوي والذي تم إهماله لسنوات عديدة.

رزق الله: المترو تحول لـ سوق شعبية

لكن هناك من يعكر صفو ذلك، ففي مدة لا تزيد على ثلاث دقائق، تلك هي الفترة بين وصول المترو إلى المحطة والخروج منها، تمتلئ بوابات عربات المترو بالركاب من مختلف الفئات، من بين هؤلاء الركاب يصعد البعض إلى المترو حاملين حقائب تتنوع أحجامها ما بين الكبيرة والصغيرة، وفور تحرك المترو يفتح هؤلاء الركاب حقائبهم ويعرضون ما بداخلها على باقى الركاب، وينادون مرددين عددا من الجمل والعبارات التي تشير إلى ماهية البضائع وأسعارها كما لو كان هؤلاء في سوق شعبية.

وأضافت عضو مجلس النواب فى الوقت الذى تقوم فيه شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق بحملات يومية وتحرير عشرات المحاضر وغرامات تصل إلى 50 جنيها فقط، لكن الظاهرة ما زالت مستمرة مما يؤثر على الشكل الحضارى للمترو.

تفشي ظاهرة الباعة الجائلين

وأكدت أنه منذ أن تم تشغيل خطوط المترو الثلاثة فى القاهرة، أخذ الباعة الجائلون يتصارعون على حجز مكان لهم داخل عربات المترو، مستغلين بذلك حركة إقبال المواطنين المتزايدة واليومية على استخدام مترو الأنفاق كوسيلة انتقال ليروجوا لبضائعهم، فأصبح بمثابة سوق متحركة بالنسبة لهم، مرددين عبارة «أكل عيشى».

وأكملت عضو مجلس النواب: لقد سيطر الباعة الجائلون على الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، فرغم انتشار قوات الشرطة وملاحقتهم المستمرة لهم إلا أن الباعة الجائلين منتشرون فى محطات المترو.. بينهم أطفال، كبار سن، وشباب، فالبيع والشراء داخل المترو غير محدد بسن معينة، أو سلعة معينة، فتتنوع السلع المعروضة داخل محطات المترو من الحلوى حتى الملابس والأجهزة الكهربائية صغيرة الحجم، وإكسسوارات أجهزة المحمول، وأدوات التجميل، وغيرها.

وواصلت: «لقد اكتشفنا أن العقوبات المقررة لهذا الشأن غير كافية ولا تحقق الغرض منها، بالإضافة إلى عدم تجريم بعض الأفعال، وكان لزاما علينا إعادة صياغة القانون بان تنص المادة 10 مكرر من القانون فى البند السابع وما يليه على حظر ارتكاب القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة والنص صراحة على حظر تواجد الباعة الجائلين داخل المحطات وخارجها بمحيط حرم المحطات أو الأرصفة، وحظر تواجد المتسولين أو المتجولين داخل المحطات وخارجها بمحيط حرم المحطات أو الأرصفة».

كما تم تعديل المادة 20 مكرر بتغليظ العقوبة، بأن تكون كل من يخالف المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بتعويض هذه الأضرار.