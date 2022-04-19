رئيس «النواب»: الأجهزة الرقابية تفحص المخالفات المالية وتحيلها للنيابة العامة

رفض النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب ما أثير عن وصول حجم الفساد إلى 460 مليار جنيه، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة: «كلام خاطئ، لأن الموازنة كلها 2 تريليون».

مخالفات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

يأتي ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن أية مخالفات يتم بشأنها تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها، والمجلس لا يصمت على أية مخالفات، وأضاف «جبالي»، أنه حال ثبوت المخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقانون، وقال رئيس المجلس، إن النواب لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أي مخالفة.

الحساب الختامي لموازنة الدولة

كان عدد من النواب أعلنوا رفضهم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للحساب الختامي لموازنة الدولة، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هناك فارق بين رفض تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات، ورفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأكد النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف وواضح لأنه يتحدث بلغة الأرقام، وكان يجب علي الحكومة عدم تجاهل توصياته.

وأضاف «مقلد»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للحكومة، أن الصناديق الخاصة تفرض رسوم وتنفق أموال دون سند قانوني، وهو يدفعنا إلي الالتفات لهذا الأمر الهام.

وانتقد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن هناك مشروعات يتم البدء فيها ولا تكتمل نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى وما أمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف أن هذا الأمر يكلف موازنة الدولة أكثر من 10 مليارات جنيه.

موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

وشدد «مقلد»، على أن الحكومة لم تنفذ الحد الأقصى للأجور في كثير من الجهات، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من طبق الأمر، وتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تشهد مناقشة الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/ 2021.