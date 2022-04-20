النيابة تسرد حيثيات اتهام مسن بقتل الطفلة «سجدة»: الاعتراف سيد الأدلة

سردت النيابة العامة أدلة واقعة مقتل الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 سنوات، والتي لقيت مصرعها غدرا على يد جارها العجوز في يوليو 2021، وذلك خلال جلسة محاكمة المتهمين بقتلها وهما جمال السيد أبو العطا ونورهان عبد النعيم محمد، حيث أكد ممثل النيابة توافر الدلائل الواضحة والقاطعة لارتكاب المتهمين للواقعة.

وقال ممثل النيابة العامة، إنها جزمت بيقين أن «وقائع تلك الدعوة ليست من وحي أقوال مرسلة ولا خيالات لاسند ولا أصل لها، بل من واقع الأوراق، حيث توقعت وتثبتت وياليتها ماكانت وقعت، فهي خزي للمتهمين ولكنها إرادة الله الذي قضت أن ينكشف أمر المتهمين».

وأضاف ممثل النيابة العامة قائلا، «المتهم ارتكب جريمة قتل بغير ترصد اقترنت بالخطف بطريق التحايل والشروع في المواقعة جنسيا بغير رضاء الطفلة، واستعان بالمتهمة الثانية في جنحتين وهما إخفاء جثمان الطفة وسرقة قرطها الذهبي».

ممثل النيابة: أدلة اتهام قتل الطفلة سجدة واضحة كالبنيان

وتابع ممثل النيابة العامة، «أدلتنا اليوم في دعوانا هي من مكنت النيابة العامة لأن تقود المتهمين إلى ساحتكم ومحرابكم المقدس، الذي لايُظلم فيه أحد لتقتصوا منهما، وأن الأدلة تقف كبنيان مرصوص تشهد على اقتراف المتهمين للواقعة، حيث إقرار المتهمين اللذين أقرا تفصيليا بالواقعة».

وقال «أقر المتهم جمال السيد أبو العطا يوسف تفصيليا بواقعة استدراجه الطفلة أثناء لعبها مع طفل من أقاربها أمام منزله، فاختمرت في رأسه فكرة شيطانية بخطفها وتحايل عليها باعطائها الحلوى، وانطلقت تحبوا والبراءة تهيمن على وجهها وكان الذئب البشري يبحث عن ضحية».

المتهم حاول الاعتداء على الطفلة

واستكمل قائلا: «تمكن المتهم من اصطحاب الطفلة البريئة ودلفت برفقته إلى مسكنه، وما إن دفت استقر بها أعلى السطح وطرحها أرضا ونزع عنها ملابسها وأزاح عنها سترتها، وانقض عليها، لإشباع رغبته الجنسية، وتعالت أصواتها بالبكاء تستنجد برحمة عابرة متوسلة إليه ليتركها، إلا أن الرحمة والشفقة والرأفة انتزعت من قلبه، فكمم فمها، وهمّ في مواقعتها، لكنه لم يتمكن فتوجه إلى المتهمة الثانية فأخبرها بتفاصيل فعلته وحضرت لمكان تواجد الطفلة فحقنتها بحقنة وفارقت الحياة، وقاما بإخفاء جثمان في مسكنها».

وأضاف ممثل النيابة العامة: «خرج المتهم يبحث مع أهل الطفلة ثم عاد ووضعها في جوال بلاستيكي، ثم نقلها إلى أسفل المنزل مخفيا جثمانها بجوال بلاستيكي خشية افتضاح أمره، وتظاهر بعثور سيدة على جثمانها أمام أهلها، ولكنه اعترف أن المحقن الطبي هو المستخدم في حقنها ووفاتها، وأن القرط الذهبي خاص بها».

المتهمة الثانية تعترف بالمشاركة في قتل سجدة: «سرقت حلقها»

كما أقرت المتهمة الثانية نورهان عبد النعيم محمد، بقيامها بمشاركة حماها حيث حقنت الطفلة سجدة بمحقن طبي وسرقت القرط الذهبي الخاص بالطفلة.

وأكدت شهادة الشهود وتحريات المباحث صحة وحقيقة الواقعة، حيث استغل المتهم صغر الطفلة وظفر بها، حتى اعتدى عليها وهتك عرضها قاصدا إزهاق روحها.

وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، ومجدي محمد غانم سكرتير الدائرة، إحالة أوراق جمال السيد، 60 عاما، المتهم بقتل الطفلة سجدة السيد أشرف، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة خلال دور الانعقاد المقبل في شهر مايو للنطق بالحكم، وتأجيل النطق بالحكم على المتهمة الثانية نورهان عبدالمنعم، إلى جلسة النطق بالحكم على المتهم الأول.