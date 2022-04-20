عاجل .. جنايات كفر الشيخ تحيل أوراق قاتل الطفلة «سجدة» للمفتي

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، ومجدي محمد غانم سكرتير الدائرة، إحالة اوراق جمال السيد، 60 عاما، المتهم بقتل الطفلة سجدة السيد أشرف، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة خلال دور الانعقاد المقبل في شهر مايو للنطق بالحكم.

كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمة الثانية نورهان عبدالمنعم، إلى جلسة النطق بالحكم على المتهم الأول قاتل الطفلة سجدة السيد أشرف، وذلك في القضية رقم 26603 جنايات مركز الحامول، والمقيدة برقم 3759 لسنة 2021.

النيابة تطالب بإعدام قاتل الطفلة سجدة

واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بإعدام المتهم لارتكابه جرما شنيعا وقضائه على برائة طفلة لم يتعد عمرها الـ4 سنوات، حيث استدرجها لمسكنه وحاول الاعتداء عليها وقتلها، ثم قام بإخفاء جثتها في جوال أسفل سلم منزله وخرج للبحث عنها مع ذويها، كما اشتركت معه المتهمة الثانية بحقن الطفلة محقن طبي حتى تأكدت أنها فارقت الحياة.

أسرة «سجدة»: الحكم أثلج صدورنا

وضجت القاعة تصفيقا من أهل الطفلة سجدة عقب إحالة اوراق المتهم للمفتي، مؤكدين أن الحكم خفف من نار قلوبهم، وقالت رشا عبده، خالة الطفلة سجدة: «أنا النهاردة في عيد، ونفسي المتهم يتعدم أمام عيني، حق بنت اختي وبنتي رجع وشكرا للقضاء العادل».

يذكر أن سجدة قُتلت في شهر يوليو 2021، حيث استدرجها المتهم أثناء لهوها في الشارع، وأوهمها بإعطائها الحلوى، وصعد بها أعلى منزله وحاول الاعتداء عليها وقتلها، وقام بإخفاء الجثة أسفل «بير سلم» المنزل.