النيابة توجه 3 اتهامات لقاتل الطفلة سجدة: خطف وقتل ومحاولة اعتداء

وجهت النيابة العامة 3 اتهامات لقاتل الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 أعوام، والتي قُتلت على يد مسن في شهر يوليو 2021، والاتهامات الثلاثة هي الخطف والقتل بغير ترصد والشروع في الاعتداء عليها.

وتنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، ومجدي محمد غانم سكرتير الدائرة، اليوم محاكمة قاتل الطفلة سجدة السيد أشرف، التي قُتلت غدرا أثناء لهوها بقرية الثمانين التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، وذلك في القضية رقم 26603 جنايات مركز الحامول، والمقيدة برقم 3759 لسنة 2021.

المتهم حضر للمحكمة وسط حراسة مشددة

وحضر المتهم الرئيسي «ج. ا. أ. ي»، عامل زراعي، وزوجة ابنه «ن. ع. م»، 19 عاما، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لعدم فتك أهل المجني عليها بهما، ووقفا في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الذي لم يراع صغر سن الطفلة، فانتهك براءتها وشرع بمواقعتها بغير رضاها، إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو فقده لشهوته.

المتهم ينكر الاتهامات الموجهة إليه

وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه على الرغم من اعترفاته الكاملة خلال التحقيقات، فضلا عن قيامه بتمثيل الجريمة بشكل يتفق مع المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة من قبل ومع تحريات المباحث التي أكدت ارتكابه للواقعة.

وفي يوليو 2021، كانت الطفلة سجدة السيد أشرف، مع والدتها في زيارة لجدها بقرية الثمانين، وأثناء لهولها مع الأطفال وتوجهها لشراء حلوى استدرجها القاتل لمنزله وحسر عنها ملابسها، وحاول الاعتداء عليها وقام بقتلها وإخفاء جثتها في شوال وألقاها تحت «بير سلم» منزله ثم خرج للبحث عنها مع ذويها.