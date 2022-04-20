النيابة العامة لـ قاتل الطفلة سجدة بكفر الشيخ: «ذئب هتك عرض ملاك بشري»

طالبت النيابة العامة بإعدام قاتل الطفلة سجدة محمد أشرف، والتي قُتلت غدرا على يد جارها المسن في قرية الثمانين، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ. وذلك خلال مرافعتها أثناء محاكمة المتهمين اليوم أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، ومجدي محمد غانم سكرتير الدائرة، وذلك في القضية رقم 26603 جنايات مركز الحامول، والمقيدة برقم 3759 لسنة 2021.

وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، قائلا، «نحن أمام جُرم مشهود بحق طفلة بريئة، أُزهقت نفسها واُنتهك عرضها من قبل المتهم والمتهمة الثانية التي أخفت الجريمة، بل امتدت أيديهما إلى سرقة قرطها، إننا اليوم أمام جريمة قتل وانتهاك حرمة طفلة اسمها سجدة تيمما بالسجود، ونشأت في كنف أسرتها بنفس عادية».

تفاصيل الواقعة

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الطفلة انتقلت مع والدتها إلى مسكن أهلها انتظارا لاستقبال مولود جديد، وهو يوم تنتظره الطفلة المسكينة لتطيب نفسها، وجاء اليوم المشؤوم والذي شهد ارتكاب الجرم المشهود، حيث لم تكن تعلم أن هناك ذئبا سينهي حياتها، فهّم أهلها بالبحث عنها، لكن خاب مسعاهم وسبقهم هذا الذئب.

وذكرت النيابة «حين انتهت سجدة من لعبها همت لشراء حلواها وأبصرها المتهم منقلبا على فطرته الإنسانية، ويخطو خطوات دنية متوددا إليها ومتحايلا عليها وحرك غرائزه، واصفة إياه بجدها، متمسكة بيده ظنا منها أنه جدها، ولم تشك وتحرك شكها نحوه، ولم يفكر في سوى شيطانه واستدرجها لمنزله وتوارت عنه إنسانيته وجردها من ملابسها، وانقض عليها هتكا لعرض ملاك بشري، ولم ترجعه صيحاتها وصراخها، وكيف ترجعه وهو ذئب مات فؤاده وظهرت وحشيته، وكمم فهما وضربها ضربة وحشية من رأسها».

الجاني اندفع وراء شهوته

واستكمل ممثل النيابة العامة في قضية مقتل الطفلة سجدة أشرف، قائلا: «قتلها حتى خارت قواها، واستمر بوحشيته مندفعا وراء شهوته، وما إن انتهى من فعلته حتى استعان بالمتهمة الثانية لمساعدته في إخفاء معالم الجريمة، وخرج ليشارك ذويها البحث، ونقلها ليخفيها عن أعين الناس، ووارى جثمانها أسفل سلم بيته، ووجه زوجة رجل آخر للبحث عن الطفلة واهما الناس بأنه حزينا عليها، منددا بما فُعل بها، وماتت سجدة منتظزة اليوم الذي تقتص عدالتكم لها».

ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهم قائلا: «ألم تعلم أنها ستشكوك لربها، وتكون خصيمتك يوم ينادي رب العالمين، لحسابك عن هذا الجرم الكبير وستشهد عليك أعضاء جسدك فكيف ستجيب؟».

وفي 27 يوليو 2021 عثر أهالي قرية الثمانين، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، على طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى سجدة السيد أشرف، مقتولة ومخبأة في «جوال» أسفل بير السلم الخاص بمنزل أحد جيران جدها، وتبين أن وراء مقتلها «جمال.ا.ا»، جار المجني عليها، حيث استدرجها لمنزله ثم تعديه عليها وقتلها.