وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقية وبنظام البابل شيت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون ورقية وبنظام البابل شيت للإجابة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك، أنّ شكل الأسئلة سيكون بنظام الاختيار من متعدد، وغير مصرح باصطحاب الطالب للكتاب المدرسي أو التابلت.