تفاصيل مؤتمر وزير التعليم لإعلان امتحانات الثانوية العامة 2022

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام نهاية العام الدراسي 2021/2022، وطرق عقدها في المدارس الحكومية والخاصة، والتي يعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد عصر اليوم، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بنظام 70% أسئلة إلكترونية «اختيار من متعدد»، يؤدي فيها الطالب الامتحان على أجهزة التابلت عبر منصة الامتحانات الجديدة مؤمنة بالشق الإلكتروني، و30% مقالي يمتحن فيها الطلاب بشكل ورقي.

مدارس مجهزة تكنولوجيا للجان

وأشار المصدر، إلى أنّه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس مجهزة تكنولوجيا، واستبعاد المدارس الخاصة كمقار للجان، كما سيتم عقد الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية في مدارس حكومية مجهزة في الفترة الصباحية، والمدارس الخاصة في مدارس حكومية فترة مسائية.

تصحيح الاختيار من متعدد إلكترونيا والمقالي من خلال المعلم

وأضاف المصدر، أنّه سيتم تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد بشكل إلكتروني، والأسئلة المقالية من خلال المعلمين في المدارس، وسيتم دمج الدرجات لتظهر نتيجة الطالب في صورتها النهائية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة والصفين الأول والثاني الثانوي، وجداول الامتحانات لكل صفوف المرحلة الثانوية.

كما يعلن وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والدمج والمصريين بالخارج، اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا، عبر الصفحة الرسمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.