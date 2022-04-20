أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة 2022.. ورقية بنظام البابل شيت

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرز تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، التي سيتم إعلانها اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في الساعة الثالثة عصرا، على الصفحة الرسمية للوزارة.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2022

قال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون ورقية بنظام البابل شيت، مثل ما حدث في العام الماضي، موضحا أن التصحيح سيكون إلكترونيا، عن طريق الماسح الضوئي «سكانر»، دون تدخل من أي عنصر بشري، تحقيقًا للعدالة.

أسئلة الامتحان تعتمد علي الفهم

أشار المصدر، إلى أن نظام اسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي، سيكون طبقاً لنظام التقويم الجديد، الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ والتلقين.

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثانوي، أوضح المصدر، أنها ستكون دمج بين الورقي والإلكتروني، في لجان مجهزة ومؤمنة إلكترونيا داخل المدارس الحكومية، مؤكدا أنه سيتم استبعاد المدارس الخاصة، كمقار للجان الامتحانات، لعدم تجهيزها واستعدادها لعقد امتحانات إلكترونية..

وأضاف المصدر، أنه سيتم عقد امتحانات المدارس الخاصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس الحكومية في الفترة المسائية، وتكون امتحانات طلاب المدارس الحكومية في الفترة الصباحية.

وفيما يخص التصحيح، لفت إلى أن التصحيح سيكون إلكترونيا، بالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد، التي يؤديها الطالب علي جهاز التابلت، والجزء المقالي، سيتم تصحيحه يدويا من قبل المعلمين بالمدارس.

ويحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل طرق عقد امتحانات نهاية العام الدراسي لكل من:

- امتحانات الثانوية العامة 2022.

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022.

- امتحانات المصريين في الخارج.

- امتحانات طلاب الدمج.

- امتحانات المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem.