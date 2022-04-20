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وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد قليل

«شوقي»: لن نسمح بالغش الإلكتروني في لجان امتحانات الثانوية العامة

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توفيق شعبان
02:30 م | الأربعاء 20 أبريل 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تتضمّن طريقة إجرائها ونوع الأسئلة، سواء مقالية أو اختيار من متعدد، وعدد مقرات اللجان الامتحانية، وأعداد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات، علاوة على شرح خطة الوزارة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

مواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2022

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة لم ولن تسمح بوجود غش إلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلا: «سنواجه حالات الغش الإلكتروني بكل صرامة، ولن نسمح بالغش داخل اللجان، وجميع حالات الغش سيتم تحويلها إلى النيابة العامة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما أنّ جميع اللجان سيكون بها كاميرات مراقبة لضبط الغشاشين».

طبيب زائر لكل لجنة للوقاية من كورونا

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ وزارة التربية والتعليم لديها خطة شاملة سيتم تطبيقها خلال امتحانات الثانوية العامة 2022، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خلال تعقيم اللجان قبل بداية الامتحانات بـ48 ساعة، وتطهير دورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها، للحفاظ على سلامتهم، وتخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 خالية من التعقيد

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون بعيدة تماما عن التعقيد، وستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أنّ الوزارة استعدت تماما لإجراء الامتحانات، المنتظر عقدها في يونيو المقبل.

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