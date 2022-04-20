8 أدوية مغشوشة ومحظورة في الأسواق.. اعرفها وتجنب شرائها

من حين لآخر، تحذر هيئة الدواء المصرية من تداول بعض الأدوية في الأسواق وتشير إلى أنها مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، وتشدد على المواطنين بعد شرائها بضرورة الإبلاغ عنها عند تواجدها في الصيدليات أو الأسواق.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من عدة أدوية مغشوشة منذ بداية 2022، آخرها ما أصدرته من بيان منذ قليل عن دواء السيفترياكسون المتداول في الأسواق والذي يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية الحادة خاصة في الجهاز التنفسي، والمسالك البولية، كما يُستخدم لعلاج المرضى الذين يُعانون من التهاب السحايا «Meningitis» وتسمم الدم «Sepsis».

أدوية مغشوشة في الأسواق

وأكدت الهيئة بأن دواء السيفترياكسون المغشوش يسبب الموت، إذ قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الدواء المتداول حاليًا في الأسواق مغشوشًا ويسبب الوفاة.

Rhophalc 300 injection

كما حذرت الهيئة من عبوات مقلدة ومغشوشة من عقار «Rhophalc 300 injection»، بحسب المنشور رقم 1 لسنة 2022، حيث يتم أخذ العقار أثناء الحمل.

أميوجارد أكياس

وطالبت الهيئة أيضًا في منشورها رقم 2 لسنة 2022، بضبط دواء «أميوجارد» أكياس، ويستخدم لتقوية المناعة وعلاج النزلات المعوية للأطفال، حيث أن الشركة المصنعة تداولت المنتج دون الحصول على موافقة هيئة سلامة الغذاء.

PAN-AMIN G INFUSION

وأمرت هيئة الدواء بتحريز مستحضر «PAN-AMIN G INFUSION» كونه صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

GWNTADERM 1 mg topical cream

كما أصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 4 لسنة 2022، لضبط وتحريز مستحضر GWNTADERM 1 mg topical cream، الذي يستخدم كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات والأمراض الجلدية، وذلك لصدور قرار بعدم وجود مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

بيبانثين لوشن

كما حذرت الهيئة من عبوات مقلدة ومغشوشة من مستحضر «بيبانثين لوشن» للعناية اليومية بالبشرة المعرضة للإجهاد.

DINCEDATRIC

وطالبت الهيئة في منشورها رقم 7 لسنة 2022، بضبط وتحريز عبوات من مستحضر «DINCEDATRIC ANTI SEPTIC 7.5%»، وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

ERYTHROROUS W.S.P

وأمرت الهيئة بضبط وتحريز العبوات من مستحضر بيطري «ERYTHROROUS W.S.P»، وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء.

CEFTRIAXONE

وأمرت هيئة الدواء بسحب العبوات المغشوشة لدواء «CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL»، والذي يستخدم لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي.