الحكومة تنفي انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق: الرقابة يقظة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة، حيث أكد المركز أنّه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

الأدوية البيطرية المتداولة سليمة وآمنة

وأكدت وزارة الزراعة، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لانتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة، مشددة على أنّ جميع الأدوية البيطرية المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة، وتخضع لعملية رقابة محكمة من قبل هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة ومديريات الطب البيطري وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالمحافظات.

حملات دورية ومكثفة للتأكد من صلاحية الأدوية البيطرية

وأوضحت الوزارة، أنّها تشن حملات تفتيش دورية ومكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، بالتعاون مع جهاز الشرطة في محافظات الجمهورية كافة، للتأكد من مدى صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية المتبعة، ولضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي تصل إلى تعرض المنشأة للإغلاق ووقف الترخيص.

وناشدت وزارة الزراعية، بحسب البيان، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).