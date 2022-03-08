الغرف التجارية تحذر المواطنين من أدوية مغشوشة تسبب الوفاة

حذرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية في بيان شديد اللهجة المواطنين من شراء أدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذه الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتسبب الوفاة ولا تخضع للرقابة.

وقال الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لجريدة الوطن، إن أصحاب الصيدليات غير قادرين على مواجهة هذه الصفحات المسمومة، والتي تسببت في شل حركة مبيعاتهم من الأدوية السليمة، وقطع أرزاقهم بعد تراجع معدلات البيع، مناشدًا الجهات المسؤولة بملاحقة هؤلاء حتى لا يتسببون في مزيد من حالات الوفاة للمواطنين.

تحذير من شراء الأدوية المغشوشة إلكترونيا

كما حذر «عبدالمقصود» جميع المرضى من شراء الأدوية المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية، داعيًا إلى ضرورة عدم شراء الأدوية دون وصفة طبية واستشارة الطبيب المختص، لافتًا إلى أن الشراء عبر هذه المواقع قد ينتج عنه أضرار تؤدي إلى الوفاة.

الصيادلة: الضحية هو المريض

ومن جهته، قال الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية، إن الكثير من هذه المواقع الإلكترونية تنظم حملات ترويجية هدفها تحقيق ربح على حساب حياة المرضى، فضلًا على أنها تبيع وتشتري الأدوية منتهيىة الصلاحية من المواطنين، وتطرحها للبيع مرة أخرى دون رقابة وهو ما يعرض حالة المرضى للخطر.

ولفت إلى أن هذه الأدوية قد تكون من المنتجات المغشوشة والمضرة بالصحة ومجهولة المصدر، وتستخدم فيها مواد سيئة ورخيصة التكلفة بهدف تحقيق أعلى ربح والضحية هو المريض، مؤكدًا أن هذه المواقع لا توجد عليها رقابة وتعتبر مخالفة للقانون، وهناك بعض الأدوية محظورة قانونيًا في البلاد وجلبها دون وصفة طبية قد يعرض طالبها للمساءلة القانونية.

وأشار «البدوي» إلى أن ما يقرب من 97% من المنتجات العلاجية والدوائية المباعة على الإنترنت تنتجها شركات وهمية، وتعد أدوية مقلدة ومغشوشة وتسبب الموت السريع، ويجب تناول الدواء بعد استشارة الطبيب، فكل حالة من المرض تختلف عن الأخرى، ويجب منع تداول أي أدوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوقيع عقوبات مشددة ضد هؤلاء المستغلين، مطالبًا وزارة الصحة بتنفيذ اللائحة القانونيه للوزارة لتحجيم بيع أي نوع من العلاج إلا من خلال الصيدليات والمستشفيات فقط، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية الصادر في 22 أغسطس سنة 2017، وقانون رقم 206 لسنة 2017، ويشمل القانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.