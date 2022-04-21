أعلى 10 محافظات في معدلات وفيات الأطفال الأقل من سنة.. الصعيد يسيطر

كشفت النشرة السنوية «مصر في أرقام»، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت رئاسة اللواء خيرت بركات، عن العديد من المفاجآت بخصوص معدلات وفيات الأطفال الرضع أقل من عام ميلادي، حيث رصدت النشرة أن متوسط معدلات الوفيات للأطفال الرضع أقل من عام ميلادي 15.7 طفلا متوفى من بين كل 1000 طفل مولود في جميع محافظات الجمهورية، بينما يبلغ متوسط معدلات الوفيات بين الأطفال الرضع أقل من عام ميلادي في الحضر 18.9 طفلا لكل ألف مولود مقابل 12.5 طفلا في الريف.

القاهرة الأكثر في معدلات وفيات الأطفال الرضع الأقل من عام

«الوطن» تستعرض المحافظات العشرة الأعلى في معدلات الوفيات للأطفال الرضع أقل من عام ميلادي في الحضر والريف بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وفقا لأحدث إحصاءات كتيب «مصر في أرقام»، والتي جاءت على النحو التالي:

- محافظة القاهرة الأكثر في معدلات الوفيات بين الأطفال الرضع أقل من سنة في مناطق الحضر بها، إذ بلغت المعدلات 23.6 طفلا مولودا متوفى من بين كل 1000 مولود على مستوى الجمهورية.

- محافظة الإسكندرية في المركز الثاني، حيث بلغ متوسط إجمالي المعدلات 23 طفلا لكلل 1000مولود.

أسيوط تتصدر محافظات الصعيد

- جاءت محافظة أسيوط في المركز الثالث، حيث بلغ المتوسط 22.5 طفلا لكل 1000مولود في الحضر والريف بواقع، 11.8 في الحضر مقابل 26.6 في الريف.

- جاءت محافظة بني سويف في المركز الرابع من حيث الأعلى في متوسط معدلات وفيات الأطفال الرضع الأقل من عام، حيث بلغ المتوسط 19 طفلا لكل 1000مولود في الحضر والريف بواقع 42.7 في الحضر مقابل 15.9 في الريف.

- محافظة شمال سيناء في المركز الخامس، حيث بلغ المتوسط 18.4 لكل 1000مولود في الحضر والريف، بواقع 26.9 في الحضر مقابل 5.1 رضيع متوفى لكل 1000مولود في الريف.

- جاء محافظة قنا في المركز السادس، حيث بلغ المتوسط 17.3 لكل 1000مولود في الحضر والريف بواقع 42.7 في الحضر مقابل 11.6 في الريف.

محافظات الصعيد لها الغلبة في المراكز العشرة الأولى

- احتلت محافظة المنيا المركز السابع، حيث بلغ المتوسط 16.8 لكل 1000مولود في الحضر والريف بواقع 23.9 في الحضر مقابل 13.8 في الريف.

- دخلت محافظة بورسعيد في المركز الثامن، حيث بلغ المتوسط 15.2 لكل 1000مولود في الحضر والريف بواقع 15.2 في الحضر مقابل صفر في الريف.

- جاءت محافظة الفيوم في المركز التاسع، حيث بلغ المتوسط 15.1 لكل 1000مولود في الحضر والريف بواقع 26.8 في الحضر مقابل 10.8 في الريف.

- جاء محافظة سوهاج في المركز الثالث، حيث بلغ المتوسط 14.8 لكل 1000مولود في الحضر والريف بواقع 17.1 في الحضر مقابل 14.2 في الريف.