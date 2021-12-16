مستشار الرئيس: معدل الوفيات في أفريقيا من الإيدز أعلى من كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن معدل الوفيات بمرض الإيدز في القارة الأفريقية أكبر من نظيره الناجم عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما أن الاستعداد الجيد لأزمات انتشار الفيروسات والأوبئة من أفضل الإيجابيات لـ«كورونا»، مؤكدا أن العالم قبل الجائحة لن يكون مثلما كان قبلها.

شفاء نسبة عالية من مصابي كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «الفضائية المصرية»، أنه بعد كورونا سيكون هناك تأثيرات واضحة على الرعاية الصحية والبشر في جميع أنحاء دول العالم، منوها إلى أنه رصدت نسبة عالية من مصابي كورونا شفيت تماما؛ لأن الأعراض كانت بسيطة، لكن لاحظنا أن هناك حالات ظهرت عليهم ما يُسمى بمتلازما ما بعد كورونا.

تليف في الرئتين وانعكاسات صدرية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن بعض الحالات يصابون بتليف في الرئتين وانعكاسات صدرية وعلى القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وهناك تأثيرات أخرى نفسية على الكثير من الأشخاص الذين يخشون تداعيات المرض أو الموت.

وتابع: «تأثير ما بعض كورونا على المؤسسات الصحية سيكون عن طريق الاستعداد الجيد لأي أوبئة قادمة وتوفير التجهيزات الطبية وتدريب الكوادر اللازمة، كما أن الإرادة الفولاذية للدولة ستساهم في تحقيق تطوير غير مسبوق في مجال الصحة، ومختلف القطاعات».