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عاجل.. وفاة شقيق الدكتور أحمد كريمة وتشييع الجنازة من العياط

كتب:

إسراء سليمان
04:01 م | الأربعاء 20 أبريل 2022
الدكتور أحمد كريمة

الدكتور أحمد كريمة

أعلن الدكتور أحمد كريمة ، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، اليوم، عن وفاة شقيقه الحاج عبدالسلام محمود كريمه، الموظف بديوان محافظة القاهرة سابقا.

جنازة شقيق الداعية أحمد كريمة

وشعيت الجنازة في مدينة العياط، اليوم مع اقتصار العزاء على تشييع الجنازة.

وقال كريمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منذ قليل: «انا لله وانا اليه راجعون توفي الحاج عبدالسلام محمود كريمة، شقيق دكتور أحمد محمود كريمه، وشيعت الجنازة في مدينة العياط، واقتصر العزاء علي تشييع الجنازة»

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.