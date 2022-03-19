ما حكم زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى حاليًا؟.. أحمد كريمة يجيب

في إطار إعلان بعض شركات السياحة عن تنظيم رحلات إلى القدس وزيارة المسجد الأقصى، تساءل البعض عن حكم زيارة المسلمين للمسجد الأقصى، وفضل وآداب هذه الزيارة، إذا تيَّسرت سبُلها.

وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن حكم الزيارة من الناحية الشرعية، مشددًا على أنه يتحدث عن أحكام فقهية لا علاقة لها بالظروف السياسية القائمة، مؤكدًا أنّ زيارة المسجد الأقصى من القربات الشرعية.

فضل الصلاة في المسجد الأقصى

وشدد كريمة على أن المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي تُشد الرحال إليها بغرض العبادة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِد: المَسْجِدِ الحَرَام، وَمَسْجِدِي هَذَا (النبوي في المدينة)، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَي».

وأضاف «كريمة»، في تصريح لـ«الوطن»: «معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم، زار المسجد الأقصى ليلة المعراج، وأنّ الصحابة والتابعين في كل زمان ومكان كانوا يشدون الرحال لزيارة المسجد الأقصى، وكذلك للمزارات الدينية، سواء كانت في القدس أو في مدينة الخليل أو نابلس أو غيرها».

وتابع: «معروف أن هناك أيضًا حائط البراق، حيث انتهى به البراق من مكة إلى القدس، وهو ما حاول الصهاينة تزويره وتسميته بـ(حائط المبكى).. أما حينما يتعلل إنسان بأن القدس تحت الاحتلال، أقول له: (إن زيارة السجين لا تُعبِّر بالضرورة عن الرضا عن السَّجان)»

آداب زيارة المسجد الأقصى

وعن آداب الزيارة قال كريمة: «يدخل المسلم متطهرًا، ويصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يتبرك بالصلاة في مكان صلى فيه الصالحون، والإكثار من الأدعية والصلوات، ويحاول إقامة عدة فرائض في المسجد».

ونبّه إلى أن «المسجد الأقصى القائم الآن، ليس المسجد الأقصى الأصلي، ولكنه كان مسجدًا صغيرًا، ولما تولى الحكم عبدالملك بن مروان قام بالبناء الحالي الواقع فوق المسجد الأصلى الذي كان موجودًا قبل الأمويين، وكأنه مسجد من دورين».