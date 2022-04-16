صلاة التراويح سنة أم فرض وهل كان النبي يؤديها في المسجد؟.. أحمد كريمة يرد

صلاة التراويح من خصائص الشهر الفضيل، فيبدأ فيها المسلم عند ثبوت رؤية الهلال، مستحضرًا فيها الله عز وجل بقلب خاشع واقفًا ذليلًا بين يدي الله، داعيًا ربه أن يتجاوز عنه ما قدَّم من سيئات وأن يغفر له ويرحمه، والأصل أن تؤدى في المنزل وخصوصًا لأصحاب الأعذار، وعند صلاتها بالمسجد يجب على الإمام أن يراعي أحوال الناس فعليه أن يخفف ولا يطيل القراءة أو الصلاة.

صلاة التراويح سنة أم فرض؟

وردًا على سؤال هل صلاة التراويح سنة أم فرض، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو الهيئة الاستشارية للفتوي بالأزهر الشريف، إن صلاة التراويح سنة، استنادًا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».

حكم تأدية صلاة التراويح بالمنزل

وتابع كريمة حديث عن صلاة التراويح خلال لقاء تلفزيوني له على القناة الأولى، مؤكدًا أن صلاة التراويح سنة، والأصل أن تصلى في البيوت، مشيرًا إلى أنه لا يشترط عدد في صلاة التراويح، ولا يشترط فيها الجماعة، ولا يشترط فيها ختم القرآن الكريم: «إن الله فرض عليكم صيام نهار رمضان وسن لكم قيامه»، موضحًا أن النبي صلي الله عليه وسلم ظل يؤدي صلاة التراويح بمفرده في حجرته عدا ليلتين فقط، خرج إلى المسجد دون أن يدعو الناس، فتم بصلاته جماعة فلما كانت الليلة الثالثة لم يخرج إلى المسجد، واستقر الحال على هذا إلى أن جاءت خلافة سيدنا أبوبكر الصديق فانشغل والمسلمون بجمع القرآن ومقاومة المرتدين فلم تصلي التراويح جماعة في المسجد.

صلاة التراويح في المساجد

وأضاف كريمة أن صلاة التراويح خرجت إلى المساجد في عهد عمرو بن الخطاب، عندما وجد عدة جماعات في المسجد، فاجتهد وقال ماذا لو جمعت هؤلاء الرهط على إمام واحد فجمعهم علي سيدنا أبي بن كعب؛ لأنه كان جهير الصوت وندى الصوت.