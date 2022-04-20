توزيع 2000 كرتونة رمضانية من «راعي مصر» على الأكثر احتياجاً بسوهاج

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، لاستقبال قافلة مؤسسة «راعي مصر للتنمية»، التي تستهدف تقديم الدعم لعدد 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير عدد 2000 كرتونة رمضانية تحتوي على سلع تموينية، وتوزيعها بالمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في سوهاج، ومسئولي المؤسسة.

دور المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة

ونقل «أبو عقيل» تحيات محافظ سوهاج لمسئولي مؤسسة «راعي مصر»، مؤكداً على أهمية دور المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، خاصة الأولى بالرعاية.

وتفقد رئيس المدينة القافلة التي تحتوي على 2000 كرتونة مواد غذائية، تشمل كل كرتونة 2 علبة فول، وعلبة صلصلة، وكيلو بلح، و2 كيس زبيب، و3 كيلو أرز ، وكيلو مكرونة ، و2 كيلو سكر، وزجاجة زيت، وكيلو فاصوليا.

متابعة أعمال الرصف بمركز طهطا

من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال سوهاج، بمتابعة أعمال رصف شارع امتداد المحطة «الدريسة»، بطول 1100 متر، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لرصف عدد من الشوارع بمدينة طهطا، والتي تخدم أصحاب ورش ومعارض الأثاث، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك في إطار العمل على تحسين بيئة العمل، ودعم تكتل الأثاث بطهطا.

من جانبه، أوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه يجري متابعة أعمال الرصف، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة الأساسية، كما يجري وضع طبقة البيتومين بشارع «الدريسة»، بدايةً من شارع التجارة حتى موقف «بنجا»، وشارع صلاح سالم، تمهيداً لوضع طبقة الاسفلت، لافتاً إلى المتابعة المستمرة للأعمال، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة أثناء التنفيذ.