57 مليون جنيه لتنفيذ محطة مياه شرب شرق سوهاج.. تخدم 44 ألف نسمة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسوهاج، إن الشركة انتهت من تنفيذ 55% من محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وأضاف أن الطاقة التصميمية للمحطة الجاري تنفيذها تبلغ 90 لترا لكل ثانية، بتكلفة تبلغ 57.7 مليون جنيه بمحافظة سوهاج.

المحطة تخدم 44 ألف نسمة من سكان محافظة سوهاج

وأشار رمضان خليل، رئيس قطاع المشروعات، أن المحطة تخدم 44 ألف نسمة بقريتي الاحايوة شرق والكولة بأخميم، وأن المشروع يضم ماخذ ومبنى المرشحات وخزان أرضي وعنبر الطلمبات المرشحة وعنبر الشبة والكلور ومعمل المحطة، وأنه من المقرر الانتهاء من المشروع في يونيو من العام الجاري.

شراء مهمات بتكلفة 1.8 مليون جنيه بشركة المياه

وفي وقت سابق، كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انتهت من شراء مهمات سلامة وصحة مهنية بمبلغ 1.8 مليون جنيه، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل والحفاظ على حياة العاملين، كما تم تدريب جميع العاملين بجميع مواقع الشركة على كيفية الاستخدام الأمثل لتلك المهمات لمواجهة كافة المخاطر، مع شراء العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية، منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وقفازات وأحذية سيفتي، وكذلك شراء 30 شنطة إصلاح كلور متعدد الأغراض خاص بمكافحة تسرب غاز الكلور، وذلك للتعامل السريع مع أي تسرب لغاز الكلور.