«عقب سيجارة» يتسبب في حريق «حوش مواشي» و4 شقق بمحافظة سوهاج

دلت التحريات المبدئية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، والتي استمرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في أثناء وعقب واقعة حريق في أرض فضاء مساحتها 150 مترا بدائرة قسم ثان سوهاج، خلف أحد العقارات السكنية بشارع أسيوط سوهاج، وتضم «حوش مواشي» بمساحة 20 مترا، وأرض فضاء لتجميع القمامة، ومنزرعة بعدد من أشجار النخيل، أن وراء نشوب الحريق إلقاء أحد المارة «عقب سيجارة» مشتعل على المخلفات داخل الأرض، ما أدى لاشتعال الحريق في المخلفات بدائرة قسم ثان سوهاج.

تطاير النيران من شجر النخيل يشعل النيران في 4 مطابخ

وامتد الحريق إلى الحوش وكذلك إلى 4 شجرات نخيل مزروعة بالأرض، ما أدى لتطاير النيران إلى العقار المجاور، حيث امتدت النيران إلى مطابخ 4 شقق بالطابقين الثاني والثالث بالعقار المجاور المطل على قطعة الأرض من الخلف، دون امتدادها لداخل الشقق.

تفاصيل الواقعة ونفي الشبهة الجنائية

ونشب حريق بالساعات الأولى من اليوم بقطعة أرض فضاء تضم حوش مواشى بدائرة قسم ثان بمحافظة سوهاج، وامتدت النيران إلى 4 مطابخ بعقار مجاور، وقد التهمت النيران جميع محتوياتهما دون الوصول لداخل الشقق حيث تم الدفع ب10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ، وتم السيطرة عليه دو وقوع إصابات بشرية .