الحزن يخيم على «أبوسلطان» بعد مقتل سيدة بـ"شومة" على يد زوجها 

خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية «أبوسلطان»، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بعد انتشار خبر وفاة سيدة في العشرينيات من العمر، على يد زوجها، الذي تعدى عليها بالضرب، بسبب خلافات زوجية بينهما.

ونعى عدد كبير من أهالي قرية أبوسلطان، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة «مريم أ. م.»، 25 سنة، على يد زوجها «أحمد ط.»، 27 سنة، بعدما تعدى عليها بالضرب باستخدام عصا غليظة «شومة»، على مختلف أنحاء جسدها.

شهود: تغير سلوك الزوج بسبب تعاطيه المخدرات

وقال بعض من شهود العيان في القرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سلوك الزوج تغير في الفترة الأخيرة بشكل كبير، بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف الشهود أن مشادات كبيرة وقعت بين الأسرة في الفترة الأخيرة، وتدخل فيها عدد من الجيران للإصلاح بينهما، كان سببها الأول إدمان المتهم للمواد المخدرة واعتياده الاعتداء على زوجته بشكل متكرر.

ولفت عدد من الشهود إلى أن الزوج الشاب تزوج من المجني عليها في عمر صغير، وأنجب منها 3 أبناء، أكبرهم الطفلة «جنا»، 6 سنوات، وأصغرهم عمر عامين، مشيرين إلى أن الزوجة المجني عليها كانت حاملاً في الشهر السادس.

أهالي القرية: المتهم اعتاد عدم الإنفاق على أسرته

كما أشار عدد من أهالي القرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المتهم بقتل زوجته لم يكن شخصاً مسؤولاً في حياته، وأنه اعتاد عدم الإنفاق على أسرته، وإنما كان يعتمد على مساعدة أفراد أسرته له في زواجه، وأيضاً في الانفاق على أسرته.

وتابع الأهالي أن المتهم تغير سلوكه في الفترة الأخيرة، بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، التي تُعد سبباً رئيسياً وراء ارتكابه جريمة قتل زوجته، في شهر رمضان المبارك.

المباحث تكثف جهودها لضبط المتهم

وأمرت جهات التحقيق، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بالتحفظ على جثمان الزوجة، لحين انتهاء تقرير الصفة التشريحية، لمعرفة سبب الوفاة.

وتكثف المباحث الجنائية من تحرياتها حول المتهم لمحاولة ضبطه، لمعرفة سبب ارتكابه للجريمة في نهار شهر رمضان المبارك.