مصرع 3 بحارة أمريكيين على حاملة الطائرات جورج واشنطن في ظروف غامضة

لقي ثلاثة بحارة أمريكيين على حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج واشنطن»، مصرعهم خلال أسبوع، بعد تكليفهم بالعمل على حاملة الطائرات الأمريكية.

ملابسات الحادث

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، فتحت البحرية الأمريكية والسلطات المحلية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث، موضحة أنه في يوم 15 أبريل الجاري تم العثور على بحار فاقد للوعي على متن السفينة التي رست في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية، أما عن البحارين الآخرين فتم العثور عليهما في مواقع خارج القاعدة بعد الواقعة الأولى بأربعة وخمسة أيام، حيث عُثر على الثاني في 9 أبريل والثالث يوم 10 من الشهر ذاته، بحسب ما كشفته مصادر للصحيفة.

ولم تكشف البحرية الأمريكية عن أسباب وفاة أي من البحارة الثلاثة الذين توفوا خلال الخدمة، إلا أنها أفادت بعدم وجود مؤشرات أولية إلى وجود علاقة بين مقتل البحارين الثلاثة في أحداث مأساوية.

يذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية «جورج واشنطن» رست في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية منذ أغسطس 2017، وذلك بهدف عملية إصلاح مُعقدة.

وأفادت ذا هيل، بأن العملية عبارة عن استبدال الوقود النووي بالسفينة، بالإضافة إلى تحديثات على حاملة الطائرات من أجل استخدامها مستقبلا.

حاملة الطائرات جورج واشنطن

يُذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جورج واشنطن، تم إطلاقها عام 1990 وكادت أن تشارك في عدد من العمليات للولايات المتحدة الأمريكية، ومنها عام 1994 عندما هددت واشنطن العراق بعواقب غزو الكويت مرة ثانية، حيث أبحرت تجاه الخليج العربي ولكن قبل وصولها، تراجع العراق عن القرار، وسحب قواته من الحدود، وفي هذا الوقت كانت حاملة الطائرات في البحر الأحمر.

وشاركت في عملية حفظ السلام بالبوسنة بعدها بعامين.